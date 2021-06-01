"التعليم" تكشف آخر موعد للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المنتظمين

كشف الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم الأحد الموافق 6 يونيو الجارى.



وأوضح حجازى، في تصريحات اليوم، أنه تم تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 يونيو الجارى، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالبا.



وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبى لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.



