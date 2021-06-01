Advertisements

"التعليم" تكشف آخر موعد للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المنتظمين

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم الأحد الموافق 6 يونيو الجارى.

وأوضح حجازى، في تصريحات اليوم، أنه تم تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 يونيو الجارى، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالبا.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبى لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

أخبار تهمك

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على نجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ 38 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»