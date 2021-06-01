Advertisements

وزيرة الثقافة تناقش برنامج عمل العلاقات الثقافية الخارجية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالدكتور صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية للاطلاع لما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فكرية وإبداعية خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020-2021 وخطط دعم التبادل الفنى والفكري بين مصر ودول العالم.

حيث تم تنظيم 7 أمسيات إبداعية فعلية ضمن مبادرة " علاقات ثقافية" شارك بها سفراء وممثلي "البرتغال، فيتنام، ألمانيا، الفلبين، تايلاند، إندونيسيا، باكستان" وتم بثها إلكترونيا وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، كما أقيمت خلال شهر رمضان عدة ندوات بعنوان رسائل من الشرق والغرب" شارك بها ممثلي 16 دولة هي بريطانيا، باكستان، ألمانيا، إندونيسيا، البوسنة والهرسك، اسبانيا، البرتغال، بنجلاديش، الفلبين، فيتنام، تونس، بلجيكا، السنغال، المغرب، روسيا وكولومبيا" وبثت فعالياتها عبر الانترنت.

كما ناقشت وزيرة الثقافة برنامج فعاليات عام التبادل الثقافي المصري الروسي 2021-2022 بالتنسيق مع سفارة مصر في موسكو ويتضمن نشاطاً مكثفاً فكرياً وإبداعياً بمشاركة كافة قطاعات وزارة الثقافة ونخبة من الأدباء والمفكرين والفرق فنية إلى جانب اقتراحات برنامج فعاليات الاحتفال بالعام الثقافي المصري التونسي 2021- 2022 تمهيدا لانطلاقه والإعلان عن أنشطته المتبادلة والافتراضية.

ووجهت عبد الدايم بسرعة إعداد مشروع لتخصيص جناح داخل متحف نجيب محفوظ لأدباء العالم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الآداب للتعريف برموز الأدب العالمي ودورهم في الثقافة الدولية حيث تم التواصل مع دول" اسبانيا، البرتغال، كولومبيا ورحبوا بالفكرة وابدوا الاستعداد للتعاون فى تنفيذها وبالفعل أرسلت دولة كولومبيا الأعمال الكاملة لـ ماركيز.

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على نجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ 39 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»