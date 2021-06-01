ضبط شخص لسرقته أحد المنازل و التعدي علي مالكه بالإسكندرية





نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من سيدة بورود إتصال هاتفى لها من شقيقة جارها المقيم بذات العقار، وطلبت منها الإطمئنان على شقيقها نظرًا لغلق هاتفه المحمول فقامت بالتوجه للشقة محل سكنه إلا أنه لم يستجيب فإستعانت بالجيران وقاموا بكسر باب الشقة، وفوجئوا به مُوثق اليدين بالحبال فقاموا بفك وثاقه.



وبالإنتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالشقة فوجئ بقيام شخص مجهول بطرق باب شقته، وقرر له أنه يعمل بالسباكة وعما إذا كان يريد القيام ببعض أعمال السباكة بالشقة خاصته فقرر له بعدم حاجته لذلك فقام بالدلوف للشقة وتوثيقه وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول - بعض المشغولات الفضية) ولاذ بالهرب .



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (سباك- له معلومات جنائية- مقيم بالشارع محل البلاغ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لعلمه بإقامة المجنى عليه بالشقة بمفرده وإحتفاظه بمبالغ مالية وأرشد عن المسروقات وهاتف محمول قام بشرائه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولي عليه على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالطريق العام.



