التعليم تعلن موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة





عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع الأعضاء المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للوقوف على الوضع النهائى لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين منازل) ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التى من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبى المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.



وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 يونيو المقبل.



وأشار حجازى إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، ان آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 662021.



وأكد نائب رئيس عام الامتحان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالب.



وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة ​حضور الطلاب الامتحان التجريبى لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.



