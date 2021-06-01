المصري يغلق الباب في وجه الأهلي والزمالك بشأن نجم الفريق

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن اجتماع الأندية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري الممتاز هو اجتماع دوري شهريًا مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وأعضائها وتم التأكيد على إنتهاء الموسم في نهاية أغسطس المقبل.





وأضاف أن في حالة وصول المنتخب الأولمبي لأدوار متقدمة بأولمبياد طوكيو يؤجل إنتهاء الدوري إلى شهر سبتمبر المقبل، والنادي الأهلي أثناء الاجتماع أبدى مرونة كبيرة لأن المشكلة تكمن في مؤجلاته ومناقشة إمكانية لعبها أثناء أولمبياد طوكيو، ويتمنى أن يراعى الصالح العام في البطولة ويكون هناك تضحيات من قبل بعض الأندية كالنادي الأهلي حتى يكتمل الموسم بسلام.





وأشار أن الأندية لم تطرق خلال الاجتماع لنظام الدوري في الموسم الجديد، وفي حالة إنتهاء الموسم الحالي في شهر أغسطس ستنتظم البطولة فيما بعد.





وأوضح أن هدف المصري بقيادة علي ماهر هذا الموسم الوصول للمربع الذهبي والمشاركة في الكونفدرالية، حيث إن المصري اسم كبير ولا يليق أن يخرج من المنافسة على المربع الذهبي.





وتابع أن خلال فترة التوقف سيتم عقد جلسة مع علي ماهر المدير الفني لتحديد متطلبات الفريق المرحلة المقبلة والصفقات الجديدة وعروض اللاعبين، بالإضافة إلى عقد جلسة مع عمر كمال لتجديد عقده الفترة المقبلة.



