"خارجية النواب": عرض مشروع قانون تنظيم الهجرة على المجلس يونيو





قال الدكتور صابر جمعة، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشؤون مكتب الوزيرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، سيتم عرضه على مجلس النواب خلال شهر يونيو الجارى، وذلك ردًا على سؤال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حول مصير مشروع القانون، وأن التأخير لا مبرر له.





جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20212022 فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





وأكد جمعة، أن الوزارة أعدت مسودة على مشروع القانون وتم عرضها على وزارة العدل، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطى ثابتة فى الملفات وكافة التكليفات وخطة التنمية فيما يخص الوزارة، وخلال الفترة السابقة اتجهت الوزارة للبحث عن توفير حلول بديلة وذلك من خلال التدريب عن بُعد، وذلك بسبب الظروف الراهنة، ولكن فى النهاية الوزارة لا تتوقف عن ممارسة انشطتها تحت اى.ظرف، لافتًا إلى أهمية مبادرة اتكلم عربى التى كانت تحمل اسم اتكلم مصر فى الأول وتم تغيير المسمى لتكون أعم واشمل

