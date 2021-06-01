أستاذ مناعة يكشف مفاجأة عن علاقة الإصابة بالفطر الأسود بالتكييفات (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أزمة تطور مرض الفطر الأسود ظهرت مع الإصابات الكبيرة في الهند، إذ عولج عدد كبير من المصابين بكميات كبيرة من دواء الكورتيزون بشكل عشوائي، بالإضافة إلى مثبطات المناعة الأخرى وبخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة التكييف غير المطهرة كانت مصدرا للإصابة بمرض الفطر الأسود، وبالتالي يجب تنظيف البيئة المحيطة بالمريض وبخاصة إذا كان يعاني من ضعف المناعة.





وتابع رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الإصابة بمرض الفطر الأسود لا تحدث إلا للأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة، وهي لا تحدث للأشخاص الأصحاء، لأن المناعة العادية تستطيع مقاومة الفطر الأسود.



