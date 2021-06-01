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القوى العاملة تعلن توفير 137 فرصة عمل بفنادق وقرى سياحية فى البحر الأحمر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تبدأ قبول طلبات 137 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 34 مهنة برواتب مجزية بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة فى الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى بيان: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 8 طباخين براتب يبدأ من 1200 جنيه، و6 مساعد قسم مطبخ، و7 رئيس قسم مطبخ، و3 مساعد كبير طهاة براتب يصل لـ 5000 جنيه، و6 مضيف بمطعم، و4 عامل زراعي، ومشرف أول تجهيز وتحضير، و12 عامل تجهيز وتحضير، و4 عمال سكن، و6 رئيس صالة مطعم.

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا مشرف حجز بمؤهل عالى براتب 2500 جنيه، وموظف حجز براتب 2000 جنيه، و18 ضابط أمن، و13 مشرف غرف، ومكوجى، و12 عامل استيورد، و4 موظفين بار، وغسال، و2 مساعد رئيس قسم بكافيتريا للعاملين، وشيف كافتيريا، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، وموظف استقبال، وعامل نظافة، وعامل مناطق عامة، وكهربائى، وسباك، ونجار، ونقاش، وفنى بناء.

وقال عبد الراضي: إن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.

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