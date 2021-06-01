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رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تفقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة اليوم الثلاثاء، إدارات ومكاتب ديوان عام الحى، لمتابعة آلية سير العمل والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.

فيما حث رئيس حى غرب موظفى الحى خلال جولتة على ضرورة بذل المزيد من الجهد والاخلاص فى العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الصالح العام.

وشدد رئيس حى غرب المنصورة خلال جولتة على ضرورة الا يتم التعامل الا من خلال المركز التكنولوجى
ولا يمكن الاطلاع على اى طلب أو شكوى للمواطن إلا من خلال المركز التكنولوجى أو لقاء السيد رئيس الحى لضمان تحقيق المبادىء واحترام المواطن.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة مدير المركز التكنولوجى بتوفير وسائل الراحة للمواطنين المتقدمين لطلب خدمة، وذلك بتوفير المزيد من الموظفين لاستقبال طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس حى غرب، على أهمية المركز التكنولوجى في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.




رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين
رئيس حي غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين

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