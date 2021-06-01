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نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد الفني للتمريض، رافقه خلالها الدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور تامر سمير حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

واشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض

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