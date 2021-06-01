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ألمانيا تستضيف جولة محادثات سلام بشأن ليبيا في 23 يونيو بمشاركة الأمم المتحدة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:57 م
ليبيا
ليبيا
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستستضيف جولة محادثات سلام بشأن ليبيا في 23 يونيو بمشاركة الأمم المتحدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي.

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