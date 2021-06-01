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تأجيل جلسة محاكمة متهم بسب الإعلامي إبراهيم فايق لـ 29 يونيو للحكم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة متهم بسب الإعلامى إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول لجلسة 29 يونيو الجارى للحكم.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وقدم اعلان بالدعوي المدنيه وتضم للنيابه العامه في طلباتها وطلب توقيع أقصي عقوبه وقرر أن النعمه ثابت من خلال التقارير الفنية.

وكان الإعلامي الرياضى إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو فى حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذائه.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو فى حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و791بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

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