في أقل من 24 ساعة.."قلبي بلاستيك" لـ روبي تتخطى ربع مليون مشاهدة

حققت أغنية "قلبي بلاستيك"، لروبي نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث بلغ عدد مشاهدتها لربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.





أغنية "قلبي بلاستيك" من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"آه منك صنف خائن وبتاع حركات.. كل اللي اتخم منك يعمل لايكات.. ماهو خد حنيتي وحناني ودنيتي.. رحب بصاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي".



وطرحت روبي مُؤخرًا" ميني ألبوم" تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والمُلحنين والمُوزعين منهم أيمن بهجت قمر، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، مصطفى حسن، توما، أمين، محمد يحيى، بلال سرور، هاني يعقوب، حمزة وخالد حلمي، إبرام.