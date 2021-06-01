ضبط وإعدام كميات من منتجات غذائية بحملة على المطاعم بنطاق بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم الثلاثاء حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.



حيث استهدفت الحملة المحلات التجارية بمنطقة شارع الجمهورية، قاد الحملة الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والفريق المعاون بالحملة والمشكل من أحمد سمير من ادارة البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حموده، ومن الصحه احمد المنجى، وسامح شفيق من التموين.



وقد اسفرت جهود الحملة عن اعدام كميات من المنتجات الغذائية المتنوعة، وجاءت الاعدامات كالأتى أعدام ٣٥كيلو من اللحوم، و١٠ كيلو زيتون، و١٠ كيلو عجينة طعمية، ٢٠ كيلو من زيوت الطعام.



ومن ناحيته أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف ان تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.