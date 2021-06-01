Advertisements

الجهاد الفلسطينية: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة رسالة للعرب (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مصر تقدم كل الدعم وتحرص على حقن الدماء ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتثبيت وقف إطلاق النار.
َ
وأضاف "البطش"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة ولا يمكن أن يأتي من الكبير إلا فعل الكبير، معلنًا شكره وتقديره لمبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا أن هذا واجب عربي قومي على مصر، ولكن سرعة الإعلان والتجهيز والقدوم لغزة للإعلان عن مشروعات هو موقف متقدم وغير مسبوق حتى من الدولة العربية الغنية التي تملك مليارات، وهذا ما اعتدنا عليه من مصر وليس غريب عليها، ويعبر عن مدى اهتمام مصر بالشعب الفلسطيني وحرصها على حمايته.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن تقدم مصر بمبادرة إعادة إعمار غزة يعطي رسالة واضحة أن مصر تعيد بناء ما دمره الاحتلال، وبالتأكيد تحمي هذا البناء، مشددًا على أن مصر لم تنقطع لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وتقدم رسالة للدول العربية الغنية التي لديها ثروات هائلة أن يحذو حذو مصر في دعم أهل غزة، داعيًا الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو مصر في دعم إعمار غزة.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على نجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

المصري يغلق الباب في وجه الأهلي والزمالك بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ 37 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

12:33 م

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»