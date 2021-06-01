الجهاد الفلسطينية: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة رسالة للعرب (فيديو)

قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مصر تقدم كل الدعم وتحرص على حقن الدماء ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتثبيت وقف إطلاق النار.

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وأضاف "البطش"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة ولا يمكن أن يأتي من الكبير إلا فعل الكبير، معلنًا شكره وتقديره لمبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا أن هذا واجب عربي قومي على مصر، ولكن سرعة الإعلان والتجهيز والقدوم لغزة للإعلان عن مشروعات هو موقف متقدم وغير مسبوق حتى من الدولة العربية الغنية التي تملك مليارات، وهذا ما اعتدنا عليه من مصر وليس غريب عليها، ويعبر عن مدى اهتمام مصر بالشعب الفلسطيني وحرصها على حمايته.



