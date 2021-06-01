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الجهاد الفلسطينية: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة رسالة للعرب (فيديو)
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:02 م
رقية جمال
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قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مصر تقدم كل الدعم وتحرص على حقن الدماء ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتثبيت وقف إطلاق النار.
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وأضاف "البطش"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة ولا يمكن أن يأتي من الكبير إلا فعل الكبير، معلنًا شكره وتقديره لمبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا أن هذا واجب عربي قومي على مصر، ولكن سرعة الإعلان والتجهيز والقدوم لغزة للإعلان عن مشروعات هو موقف متقدم وغير مسبوق حتى من الدولة العربية الغنية التي تملك مليارات، وهذا ما اعتدنا عليه من مصر وليس غريب عليها، ويعبر عن مدى اهتمام مصر بالشعب الفلسطيني وحرصها على حمايته.
وتابع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن تقدم مصر بمبادرة إعادة إعمار غزة يعطي رسالة واضحة أن مصر تعيد بناء ما دمره الاحتلال، وبالتأكيد تحمي هذا البناء، مشددًا على أن مصر لم تنقطع لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وتقدم رسالة للدول العربية الغنية التي لديها ثروات هائلة أن يحذو حذو مصر في دعم أهل غزة، داعيًا الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو مصر في دعم إعمار غزة.
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