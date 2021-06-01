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خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:04 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بالتفاوض مع نادي المقاولون العرب، للحصول على توقيع لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل المارد الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني وضع عبدالله ياسين صانع ألعاب ذئاب الجبل، ضمن حساباته الفنية بالموسم الجديد.

وتابع: "موسيماني يرغب في إيجاد بديل مناسب للاعبه محمد مجدي قفشة، الذي يعاني من المشاركات دون راحة، ما عرضه للإصابات".

وأضاف: "المدير الفني مُقتنع بقدرات ياسين، وحصل على كافة المعلومات والفيديوهات الخاصة به قبل أن يمنح الضوء الأخضر، للتعاقد معه".

وترددت أنباء قوية، عن اقتراب ناصر ماهر لاعب الفريق من الرحيل على سبيل الإعارة بالموسم الجديد، في ظل عدم اقتناع المدير الفني بقدراته الفنية، وعدم الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي تحت قيادته.

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موسيماني رياضة المقاولون العرب الأهلي سوبر

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