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طلاب الإعدادية يعربون عن سهولة امتحان اللغة العربية بالقليوبية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية عن سعادتهم اليوم بسهولة امتحان اللغة العربية في أول يوم لانطلاق الامتحان، مؤكدين أن الامتحان جاء في متناول كافة الطلاب وليس به نقاط جدلية.

وأضاف الطلاب، أن الامتحان راعى كافة المستويات الطلابية، مشيرين أنهم كانوا في منتهى السعادة من سهولة الامتحان.

بينما أكد البعض أن الامتحان كان يحتاج بعض النقاط لقياس مستوى الطلاب الفائقين.

وقال الطلاب أمام مدرسة ناصر الإعدادية بنين ببنها، إن الإمتحان جاء به قطعة التعبير حول كيفية توعية المواطنين ضد كورونا وحب الوطن، كما أن كل أجزاء الامتحانات كانت من المنهج، ولم تخرج عن المقرر الدراسي المحدد.

في سياق متصل اكدت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الإمتحانات بمحافظة القليوبية عدم ورود اي شكاوى من الامتحان، وأنه اليوم مر بسلام مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخل كافة اللجان.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية قد انطلقت اليوم، حيث أدى 103 آلاف و850 طالب وطالبة امتحاناتهم بمادة اللغة العربية موزعين على 460 لجنة عامة بمدارس المحافظة.

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