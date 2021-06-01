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احتفالا بيوم البيئة العالمي.. مغامر مصري يقوم برحلة لمسافة ألف كيلو متر بدون انبعاثات

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:06 م
مغامر مصري
مغامر مصري
الفجر الرياضي
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أعلن الرحالة المصري علي عبده، قائد الدراجات النارية وحامل اللقب العالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية ومؤسس مبادرة «١٠٠ مصر »، عن قيامة برحله لمسافة ألف كيلو متر خلال يوم واحد وذلك على متن دراجة كهربائية احتفالا بيوم البيئة العالمي بهدف التشجيع علي استخدم المركبات الكهربائية للحفاظ على البيئة والتوعية بعدد من القضايا البيئية وتعتبر الرحلة هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط و افريقيا.
 
الرحلة تهدف للترويج لأهداف التنمية المستدامة والتوعية بالقضايا البيئة وتغير المناخ
 
ويأتي الترويج لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 وبخاصة الأهداف المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ ضمن أولويات المغامر المصري، حيث أكد عبده على أن رؤية مصر 2030 هي استراتيجية الدولة التي تشمل الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة والأطفال، فكل فريق عليه دور يجب أن يقوم به، وهو ما يحاول المساهمة في تحقيقه.
 
تسليط الضوء على المركبات الكهربائية ضمن أولويات الرحلة

يبدأ عبده من محافظة الإسكندرية وصولا لمحافظة البحر الأحمر متوقفا في عدد من نقاط الشحن المخصصة للمركبات الكهربائية المنتشرة في مصر وذلك للتوعية والترويج لها والمساعدة على انتشارها من خلال تسليط الضوء خلال الرحلة على محطات الشحن وكيفية استخدامها والوصول اليها بهدف تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث الناتج من السيارات التي تعمل بالوقود.

وأشار عبده انه يمكن للجميع متابعة الرحلة بشكل مباشر عبر صفحته علي الفيسبوك حيث انه سيقوم ببث مباشره في كل محطة شحن خلال الرحلة لنقاش أحدي القضايا البيئية و للرد علي الاستفسارات. 

الرحلة يتبعها عدد من الفاعليات الأخرى تهدف الي خدمة المجتمع
 
ويقول عبده ان تلك الرحلة جزء من مبادرته التي أطلقها العام الماضي «١٠٠ مصر »، تحت رعاية عدد من الوزارات و الهيئات الدولية و التي تهدف الي تسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة مؤكدا ان تلك الرحلة يتبعها عدد من الفاعليات الأخرى و التي من ضمنها تسجيل ٣ ارقام قياسية علي دراجته الكهربائية بهدف دعم عدد من القضايا الهامة و خدمة المجتمع.

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