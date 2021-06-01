الإدارة المحلية: البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوي تجاري على أرض أملاك دولة مساحتها 20 قيراط

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن تقاعس الجهات التنفيذية عن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوي تجاري على أرض أملاك دولة مساحتها 20 قيراط بقرية أبو عزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، بالرغم من معاينة الإصلاح الزراعي لها عام 2013 ، وتوصية النيابة الإدارية بالمراغة عام 2017 بضرورة استغلال الأرض في النفع العام.





وانتقد النائب مقدم الطلب، ما أسماه هروب من تخصيص الأرض، قائلا: "حتى هذه اللحظة لا ردود من الأراضي المحلية أو الإصلاح الزراعي، والقرية تستحق مدرسة ثانوية وإعدادية، وتم تخصيص الأرض لها والمرافق ومنذ 2016، لم يتم اتخاذ أي خطوة، والقرية فقيرة ولابد من دعمها لتطوير العملية التعليمية".









فيما، قال ممثل محافظة سوهاج، في الاجتماع: "لاشك أن الأهالي في أشد الحاجة لهذه المدرسة، والأمر يتعلق بمدي وجود اعتمادات مالية لإنشاء المدرسة".









و من جانبه، قال عبد الخالق عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة لشئون الملكية والحيازة: "نوافق على استغلال الأرض وليس لدينا مانع ولكن الأمر مرتبط بصدور قرار التخصيص من المحافظة بما يمكن من تخصيصها لتحقيق النفع العام".







