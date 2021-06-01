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جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٦

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظمت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان معرض الفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٦، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أهمية الأنشطة الفنية والثقافية التي تثري الروح والوجدان وتبرز الجمال وتساهم في استغلال الطاقات وتبادل الخبرات واكتساب المهارات والعلاقات الإنسانية الجديدة.

افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي والذي يضم أكثر من ٥٠٠عمل فني وإشترك فيه حوالي ٢٦٠طالب وطالبة من ١٠ كليات متخصصين وغير متخصصين للمنافسة على ١٠٠ جائزة لكلا المجالين (الفنون التشكيلية والفنون الأسرية)، وقد أشاد سيادته بالأعمال الطلابية التي تنم عن حس فني وراقي ومبدع لطلاب جامعة حلوان، في ظل اجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد حضر المعرض الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، والعديد من طلاب الجامعة من المتخصصين وغير المتخصصين.
جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٦
جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٦
جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٦
جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٦

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