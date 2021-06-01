الهجرة: عرض مشروع قانون تنظيم الهجرة علي البرلمان خلال الشهر الجاري

قال الدكتور صابر جمعة مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشؤون مكتب الوزيرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، سيتم عرضه على مجلس النواب خلال شهر يونيو الجارى، وذلك ردا على سؤال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حول مصير مشروع القانون، وأن التأخير لا مبرر له.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



