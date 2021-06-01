Advertisements

أصول البنوك الإماراتية تتخطى 3.16 تريليون درهم في أبريل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية، بنسبة 0.4 بالمائة في نهاية شهر أبريل/نيسان من عام 2021، مقارنة بـشهر أبريل/نيسان من العام الماضي .

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 3.169 تريليون درهم، مُقابل 3.155 تريليون درهم.

وانخفض إجمالي الائتمان بنسبة 0.7 بالمائة, ليبلغ 1.763 تريليون درهم بنهاية أبريل/نيسان 2021، مقابل 1.776تريليون درهم لشهر أبريل/نيسان 2020, في حين ارتفع بنسبة 0.5بالمائة مقارنة بشهر مارس/آذار 2021.

وفي شھر أبريل/نيسان من العام الحالي، سجلت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية نمواً بمقدار 1.877 تريليون درھم، بسبب انخفاض بنسبة 0.7بالمائةفي ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8بالمائة.

وأوضح المركزي أن انخفاض ودائع المقيمين يرجع لانخفاض بنسبة 12.5بالمائة و6.4بالمائة في ودائع القطاع العام وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5بالمائة.

وارتفع عرض النقد /ن1 /ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة إلى 644.4 مليار درهم في الشهر الماضي، مُقابل 642.3 ملیار درھم في نھایة شھر مارس/آذار من عام 2021.

 وانخفض عرض النقـد /ن2/بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 1.462 تريليون درهم، مقارنة بـقيمته البالغة 1.487 تريليون درھم.

وهبط عرض النقد عرض النقد /ن/3 نمواً بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.764 تريليون درهم خلال الشهر الماضي، مُقابل 1.766 تريليون درھـم فـــي نھایـة شھر مارس/آذار.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد "ن1" لارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 0.4 مليار درهم  في الودائع النقدية.

و يرجع انخفاض "ن2" إلى انخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد "ن1".

 ويعود الانخفاض في عرض النقد "ن3" إلى انخفاض"ن2" على الرغم من ارتفاع  في الودائع الحكومية بمقدار 23.4 مليار درهم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنوك الاماراتية الامارات الاقتصاد اخبار الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ 37 دقيقة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يغلق الباب في وجه الأهلي والزمالك بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على نجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

347.7 مليار درهم قيمة القاعدة النقدية في الإمارات بنهاية شهر سبتمبر

8 % ارتفاع في أصول البنوك بالإمارات بنهاية أكتوبر 2018

الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الأول

1.63 تريليون درهم قيمة السيولة المحلية بالإمارات في نهاية أبريل

أصول البنوك القطرية تهبط مجددا 3% بسبب أزمة السيولة

1.669 تريليون ريال حجم ودائع المصارف السعودية بنهاية مايو الماضي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

12:33 م

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»