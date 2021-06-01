أصول البنوك الإماراتية تتخطى 3.16 تريليون درهم في أبريل

ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية، بنسبة 0.4 بالمائة في نهاية شهر أبريل/نيسان من عام 2021، مقارنة بـشهر أبريل/نيسان من العام الماضي .





ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 3.169 تريليون درهم، مُقابل 3.155 تريليون درهم.





وانخفض إجمالي الائتمان بنسبة 0.7 بالمائة, ليبلغ 1.763 تريليون درهم بنهاية أبريل/نيسان 2021، مقابل 1.776تريليون درهم لشهر أبريل/نيسان 2020, في حين ارتفع بنسبة 0.5بالمائة مقارنة بشهر مارس/آذار 2021.





وفي شھر أبريل/نيسان من العام الحالي، سجلت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية نمواً بمقدار 1.877 تريليون درھم، بسبب انخفاض بنسبة 0.7بالمائةفي ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8بالمائة.





وأوضح المركزي أن انخفاض ودائع المقيمين يرجع لانخفاض بنسبة 12.5بالمائة و6.4بالمائة في ودائع القطاع العام وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5بالمائة.





وارتفع عرض النقد /ن1 /ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة إلى 644.4 مليار درهم في الشهر الماضي، مُقابل 642.3 ملیار درھم في نھایة شھر مارس/آذار من عام 2021.





وانخفض عرض النقـد /ن2/بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 1.462 تريليون درهم، مقارنة بـقيمته البالغة 1.487 تريليون درھم.





وهبط عرض النقد عرض النقد /ن/3 نمواً بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.764 تريليون درهم خلال الشهر الماضي، مُقابل 1.766 تريليون درھـم فـــي نھایـة شھر مارس/آذار.





ويعزى الارتفاع في عرض النقد "ن1" لارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.





و يرجع انخفاض "ن2" إلى انخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد "ن1".





ويعود الانخفاض في عرض النقد "ن3" إلى انخفاض"ن2" على الرغم من ارتفاع في الودائع الحكومية بمقدار 23.4 مليار درهم.







