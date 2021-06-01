سيدات البحر الأحمر تتسابق على تطعيم كورونا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة (صور)

شهد مقر المجلس القومي للمرأة اقبال كبير لعملية تطعيم السيدات للقاح فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بقيادة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة.



وقالت نرمين ابو سريع، مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن بالتنسيق مع مديرية الصحة تم تنظيم حملة لتطعيم السيدات بلقاح كورونا للسيدات بمقر المجلس بالغردقة وذلك من خلال فرقة طبية من الصحة.



واضافت مقررة المجلس القومي للمراة أن الحملة بدات يوم 20 من مايو الماضي واستهدفت قرابة 82 سيدة، واليوم يتم المرحلة الثانية من التطعيم والمستهدف فيها 200 سيدة اليوم.



وتابعت أن المجلس قام بحملة لطرق الابواب في جميع مدن المحافظة للتوعية باهمية التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.