طريقة ساوثجيت لاختيار تشكيلة إنجلترا في اليورو

حرص جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الانجليزي والجهاز الفني المساعد له، على تحليل بيانات اللاعبين، حيث تعمل تسعى إنجلترا إلى تقليص عدد اللاعبين في قائمته استعدادا لمنافسات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه في ظل الضغوط بشأن اللاعبين الذين سيتواجدون مع الفريق في النهائيات القارية، اضطر ساوثجيت إلى تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للفريق، والتي ستضم 26 لاعبا.





وكان ساوثجيت أعلن قائمة من 33 لاعبا الأسبوع الماضي، لكنه يواجه عددا من التعقيدات فيما يتعلق بالقائمة النهائية التي سترسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل الموعد النهائي اليوم الثلاثاء.





ويستخدم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تقنية تحليل البيانات في اتخاذ قرارته، مع وضع غياب النجوم، ومشاكل أخرى في الاعتبار.





وقام نظام تتبع اللاعبين بتعيين موظف خاص في إنجلترا قبل منافسات أمم أوروبا، التي تم تأجيلها من العام الماضي، وذلك لتوفير بيانات للمحللين عن جميع اللاعبين في القائمة، 33.





وقال شين أوكونور، مدير العمليات بنظام تتبع اللاعبين، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا): "أعتقد أن الفرق الجيدة وصاحبة الخبرة هي التي تستخدم البيانات لفهم ما يمكن للاعبين القيام به حقا، والحدود القصوى لهم، ثم كيفية توظيف ذلك."





وأضاف: "إنجلترا أكبر مثال على ذلك، مع وجود طاقم فني رائع يستخدم مقاييس وتحليلات مفصلة، يفهمها الطاقم الفني واللاعبون".





وتابع: "سيعمل الاتحاد الإنجليزي عن كثب مع أندية اللاعبين الموجودين في القائمة، للحصول على البيانات عن كل فرد قبل دخول القائمة، وذلك لتكوين صورة جيدة وفهم جيد لحالة اللاعبين، ومساعدتهم فيما بعد".





وقال: "من مصلحة النادي والاتحاد أن يتفهموا بشكل كامل موقف اللاعب في أي وقت، للتأكد من تجاوزه لأي صعوبات قبل المباراة، بأفضل شكل ممكن."



