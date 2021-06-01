حملات لرفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل وتطوير الشوارع والميادين بسفاجا (صور)

قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، أن إدارة منظومة النظافة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا واصلت حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافه بنطاق المدينة للإرتقاء بالشكل الحضارى أمام المواطنين والزائرين.



وأضافت المغربي أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة من خلال رفع تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبى الطريق والأرصفه وتفريغ صناديق القمامة وتجميل الشوارع لتوفير بيئة نظيفة وصحيه خالية من الأمراض، وذلك فى إطار إتخاذ كافه التدابير لحماية المواطنين من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت رئيس المدينة إلي أن إدارة منظومة النظافة والشركة المتعاقدة قامت بتكثيف الحملات في منطقه سوق الخضار بالكيلو٣ ومنطقه سفاجا البلد وشارع الميناء وأماكن مختلفه وجارى العمل بجميع المناطق بالمدينة.