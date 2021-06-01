لنشر المساحات الخضراء.. جامعة حلوان تشهد أعمال تطوير وتشجير داخل الحرم الجامعي

في ظل سعي جامعة حلوان للتطوير المستمر والحفاظ على البيئة المحيطة والمناطق الخضراء داخل الجامعة وخارجها شهدت الجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجموعة من أعمال التطوير والتشجير وزراعة عدد من المناطق داخل الحرم الجامعي.



أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه الأعمال التي تخدم البيئة وخاصة المجتمع الجامعى تأتى لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التى تعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية "مصر 2030"، لما لها من دور كبير في حفظ حق الأجيال القادمة لتعيش حياة كريمة وتحقق مستقبل أفضل، ودعم ونشر المساحات الخضراء في البيئة المحيطة جزء مهم من هذه المنظومة الحضارية المتكاملة، داعيًا إلى الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الهواء النظيف بزيادة الأكسجين المنتج وتقليل ثاني أكسيد الكربون، والمشاركة في المحافظة على المناخ من خلال الحفاظ علي البيئة التي نقيم فيها.



أشار الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أهمية المساحات الخضراء في آثارها الايجابية التي تنعكس على البيئة، مؤكدًا أن الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء والتشجير يأتى لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل الجامعة لتهيئتهم لتلقي العلم.



بدأت بالفعل عملية التطوير ونشر المساحات الخضراء في منطقة اللاند سكيب في الجامعه لأول مرة منذ أكثر من ٢٠ عاما وذلك تحت رعاية واشراف ا.د ابتسام حماد استاذ النباتات بكلية العلوم ومستشار الجامعه لقطاع البيئه وخدمة المجتمع وذلك في منطقة وسط الجامعه أمام المكتبه المركزيه باحلال وتجديد النجيله وملء الأحواض بالزهور ونتيجه لاتساع المنطقه الخضراء في الجامعه وقلة عدد عمال الزراعه تم بالفعل تعاقد الجامعه مع احدى الشركات لزياده عدد عمال للزراعه بالجامعه لتقليم وقص وصيانة الأشجار وتقليم النخيل في أرجاء الحرم الجامعي كما تم أيضا إعادة تطوير مشتل الجامعه لسد احتياج الجامعه من النباتات في السنوات القادمه، وحرصا علي الحفاظ علي البيئه فقد تم الاهتمام بإعادة تدوير مخلفات الخشب من ترابيزات وكراسي الامتحانات وتحويلها داخل ورش الجامعه بنجارين من الجامعه إلى صناديق للزهور قام مشتل الجامعه بملئها بالنباتات، تم ذلك كمرحله أولى وسوف تتوالي عمليات تطوير واحلال وصيانة اللاند اسكيب في الحرم الجامعى.

