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بسبب مشادة بينهما.. عامل يطلق النار علي موظف ويتسبب في وفاته بالبحيرة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز إيتاي البارود بأمن البحيرة بوفاة موظف بجمعية كفالة اليتيم 36 عاما، مقيم دائرة المركز على أثر اصابتة بأعيرة نارية أطلقها علية أحد قائدي السيارات الملاكي حال قيادته دراجته النارية (توك توك) بالطريق الزراعي دائرة المركزلحدوث مُشادة بينهما لإنحراف المتوفي قاطعًا الطريق فجأة ولاذ مُستقل السيارة بالفرار.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام ومشاركه ضباط اداره البحث الجنائي بأمن البحيرة إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل 43 عام، له معلومات جنائية مقيم المحلة الكبرى بالغربية.

بإستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمكان أختبائة بدائرة قسم برج العرب بالإسكندرية أمكن ضبطه والسيارة المُستخدمة،بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة إثر حدوث مُشادة بينه والمجني عليه حال قيادته سيارته المُشار إليها بسبب إنحراف الأخير بدراجته النارية "التوك توك " قاطعًا الطريق أمامه فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية من طبنجة كان بحوزته قاصدًا قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، أرشد عن ( السلاح المستخدم وبداخل خزينته عدد من الطلقات من ذات العيار).

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