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چورج وسوف يستعد لطرح أغنية "ياه عالزمن"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد سلطان العرب چورج وسوف، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ياه عالزمن"،وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية"ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد نبيل، و الڤيديو كليب من إخراج فادي حداد.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال چورج وسوف، الفنية أغنية "صاحي الليل"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية"صاحي الليل"لـ جورج وسوف، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج رودلف جبري.

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