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نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تفقد عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، لجان الامتحانات بكلية الآداب فى اليوم الأول لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكلية، وبرفقته أ.د. مصطفى مرتضي عميد الكلية وأ.د. حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته التفقدية قام عبد الفتاح سعود بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا، وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير المستمر للجان بين فترات الامتحانات وارتداء جميع المتواجدين بالكلية للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع ارائهم حول مدى سلاسة الإمتحانات وتوافق الأسئلة مع المقرر ومدى ملائمتها لزمن الإجابة.

ومن جانبه أوضح أ.د مصطفى مرتضي ان الكلية تحرص على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، من التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.

وأضاف أنه في حالة الاشتباه أوالإصابة بفيروس كورونا، سيتم قبول الإعتذارات ولن يتاثر تقدير الطالب عند ادائه الامتحان مستقبلا، مشيرًا إلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الإمتحانية.

ومن جانبها أوضحت حنان كامل أنه من المقرر أن تنتهي أعمال الامتحانات فى الكلية يوم الاثنين ٥ يوليو ٢٠٢١، لافتا إلى أن الامتحانات تجرى على مدار ( ٥ ) فترات يوميا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة، وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات، مع التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية تحقيقًا للتباعد الاجتماعى بين الطلاب.
نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية
نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية
نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية
نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية
نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية
نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بآداب عين شمس فى اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكلية

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