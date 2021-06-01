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4 إصابات جديدة بالفطر الأسود في العراق

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف مصدر طبي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن 4 إصابات بالفطر الأسود، يعالجون في أحد مستشفيات الناصرية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، اليوم الثلاثاء، أول وفاة بـ"الفطر الأسود" في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

 

وبحسب مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، تم اكتشاف الحالة بـ(الصدفة) أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا".

 

ويذكر أن الفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

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