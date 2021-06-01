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تعرف على خطوات ورابط التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:24 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
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تعرف على خطوات ورابط التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم 

يبدأ اليوم الثلاثاء، التقديم لمرحلة رياض الأطفال، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا ومنصة إلكترونية لاستقبال طلبات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

ويستمر التقديم لمدارس رياض الأطفال من اليوم وحتى 30 يونيو الحالي، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، موضحة أنّه يتم التنسيق لكل محافظة طبقا للكثافة السكانية بها وظروفها، وسيتم توفير السبل كافة والتسهيل على أولياء الأمور، لتقديم أوراق أطفالهم، بسبب تحديات وصعوبات كورونا.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام من خلال سطور التالية رابط التقديم على مدارس رياض الأطفال وخطوات ومراحل القبول.

رابط التقديم لرياض الأطفال
يمكن التقديم لرياض الأطفال (اضغط هنـــــــــــــا).

خطوات وكيفية التقديم
يمكن تسجيل طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمي والرسمى لغات، من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة، بدءا من 1 يونيو الحالي وحتى 30 من نفس الشهر.

ويمكن لأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة كما يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، كما يمكن له تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط، إذ لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك.

ويجب على ولي الأمر مقدم الطلب الإلكتروني تسجيل بياناته وعنوان سكنه، وتحديد المحافظة التي يرغب في التقدم عليها وسيتم الإعلان لأولياء الأمور نتيجة القبول بالمدارس من خلال نفس موقع التقديم.

خطوات التقديم ومراحل قبول رياض الأطفال
يتم فحص الملفات للطلاب المتقدمين بداية من 1 يوليو 2021 وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم.

وعقب الإعلان عن النتيجة يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفاء البيانات.

ونوهت الوزارة إلى أنّه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم واستلام ملفاتهم، مع طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية.

تعرف على خطوات ورابط التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم 

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