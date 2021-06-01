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ارتفاع البورصة الأوروبية بفعل أسهم السلع الأولية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية المكاسب بدعم زيادة أسعار المعادن والنفط، فيما يتطلع المستثمرون لأحدث مجموعة من بيانات نشاط المصانع والتضخم، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة في أول جلسات التداول في يونيو ليحوم أعلى مستوياته على الإطلاق الذ بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة بعد عطلة أمس.

وارتفعت أسهم شركات التعدين ومن بينها أنجلو أمريكان وبي.إتش.بي جروب وجلينكور بأكثر من اثنين في المائة، وكانت الداعم الرئيسي للمؤشر ستوكس 600 مع ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأخري.

وارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى بي.بي ورويال داتش شل وتوتال بعدما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 70 دولارا، ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ مارس بفضل التفاؤل حيال مستقبل الطلب على الوقود.

أظهرت مسوح في وقت سابق أن نشاط المصانع في آسيا نما في مايو أيار بفضل التعافي الحالي للطلب العالمي.


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