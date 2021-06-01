نجم الأهلي السابق: لابد من استمرار ماهر في تدريب المصري





أوضح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، الأسباب التي أدت إلى خروج الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من بطولة كأس مصر من دور ربع النهائي، أمام أسوان، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.





وأكد أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، "لاعبو المصري استطاعوا الوصول إلى مرمى أسوان، إلا أنهم لم يتمكنوا من اسكانها الشباك، كما أن مباريات الكأس بشكل خاص ليس لها أمان، ولابد من استغلال كل فرصة على أكمل وجه".





وأضاف، "لابد من الإبقاء على علي ماهر المدير الفني للفريق، وجهازه الفني، الفريق يسير بشكل مميز هذا الموسم، ويتواجد بالمركز الثالث في مسابقة الدوري الممتاز، ويقترب شيئاً فشيئاً من المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، لذلك أطالب مجلس إدارة النادي باستمرار الجهاز الفني وعدم هدم استقرار الفريق".



