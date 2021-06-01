Advertisements

نجم الأهلي السابق: لابد من استمرار ماهر في تدريب المصري

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:41 م
علي ماهر
علي ماهر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أوضح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، الأسباب التي أدت إلى خروج الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من بطولة كأس مصر من دور ربع النهائي، أمام أسوان، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وأكد أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten  ’’، "لاعبو المصري استطاعوا الوصول إلى مرمى أسوان، إلا أنهم لم يتمكنوا من اسكانها الشباك، كما أن مباريات الكأس بشكل خاص ليس لها أمان، ولابد من استغلال كل فرصة على أكمل وجه".

وأضاف، "لابد من الإبقاء على علي ماهر المدير الفني للفريق، وجهازه الفني، الفريق يسير بشكل مميز هذا الموسم، ويتواجد بالمركز الثالث في مسابقة الدوري الممتاز، ويقترب شيئاً فشيئاً من المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، لذلك أطالب مجلس إدارة النادي باستمرار الجهاز الفني وعدم هدم استقرار الفريق".

أخبار تهمك

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل غرفة ملابس الأهلي على مؤجلات الدوري والكأس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 15 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»