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ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
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أظهرت إحصاءات مكتب الاحصاء الأوروبي يورستات اليوم ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من المتوقع خلال مايو. وارتفع معدل التضخم إلى 2% بعدما سجل 1.6% في ابريل. وكان الاقتصاديون توقعوا أن يبلغ معدل البطالة 1.9%.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ ليصل إلى 0.9% مقارنة بـ 0.7% في أبريل . وقد انخفض معدل البطالة ليصل إلى 8% في أبريل مقارنة بمارس عندما بلغ 8.1% .

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التضخم في منطقة اليورو التضخم الاقتصاد العالمي الاقتصاد الاوروبي

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