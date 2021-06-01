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الفئات الممنوعة من تطعيم لقاح كورونا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تتسم لقاحات كورونا بفعالية كبيرة وتأثيرها الآمن على المواطنين، لكنها تشهد بعض الأعراض الجانبية البسيطة، لذا فهناك فئات ممنوعة من الحصول على التطعيم.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته الفئات الممنوعة من تطعيم لقاح كورونا.

١. لن يتم تقديم اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بسبب نقص البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية؛ حيث تم اختبار اللقاح على البالغين فقط.

٢. الأشخاص الذين لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية.

٣. وكذلك ممن لديهم تاريخ إصابة بـ"كوفيد 19" شديد أدى إلى الدخول للمستشفى.

٤. تشمل قائمة الممنوعات، السيدات، الحوامل والمرضعات (عمر الطفل أقل من 6 شهور)، أو من تخطط للحمل خلال 3 أشهر المقبلة.

٥. الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى.

٦. أصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات.

٧. الذين يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل "إبرون، والكورت يي".

٨. مرضى السيولة، وكذلك من يعانون من أمراض قلب شديدة.

٩. من يعانون من أمراض الأورام والسرطانات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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