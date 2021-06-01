تبدأ من الغد.. 3 بشائر من الأرصاد للمصريين



تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة حالة تحسن في الطقس بعد أن مرت محافظات مصر بموجة حارة استمرت قرابة 48 ساعة، الأمر الذي أثر على كافة المصريين.



انكسار الموجة الحارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:70كمس) وارتفاع الموج (3:45متر).



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





انخفاض لمدة أسبوع

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير لانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء الشمالية، حيث تسجل القاهرة 35 درجة، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة، كما تنشط الرياح لتعطى شعور أفضل بدرجة الحرارة.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض فى درجات الحرارة يستمر لمدة أسبوع قادم بسبب تقدم مرتفع العروض الوسطي لتقترب درجة الحرارة علي القاهرة من 30 درجة، ويستمر نشاط الرياح خلال الفترة ليزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.



طقس معتدل

زأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع اعتبارا من غد الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ويكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وحول درجات الحرارة المتوقعة من غد الأربعاء حتى الأحد المقبل، حيث تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والأربعاء ما بين 26 حتى 44 درجة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد والخميس ما بين 26 إلى 41درجة،، والجمعة ما بين 26 حتى 41 درجة والسبت بين 26 حتى 39 درجة والاحد بين 26 حتى 38 درجة،والاثنين ما بين 26 حتى 38 درجة.