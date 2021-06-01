Advertisements

تبدأ من الغد.. 3 بشائر من الأرصاد للمصريين

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة حالة تحسن في الطقس بعد أن مرت محافظات مصر بموجة حارة استمرت قرابة 48 ساعة، الأمر الذي أثر على كافة المصريين.

انكسار الموجة الحارة
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:70كمس) وارتفاع الموج (3:45متر).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


انخفاض لمدة أسبوع
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير لانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء الشمالية، حيث تسجل القاهرة 35 درجة، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة، كما تنشط الرياح لتعطى شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض فى درجات الحرارة يستمر لمدة أسبوع قادم بسبب تقدم مرتفع العروض الوسطي لتقترب درجة الحرارة علي القاهرة من 30 درجة، ويستمر نشاط الرياح خلال الفترة ليزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

طقس معتدل
زأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع اعتبارا من غد الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ويكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة من غد الأربعاء حتى الأحد المقبل، حيث تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والأربعاء ما بين 26 حتى 44 درجة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد والخميس ما بين 26 إلى 41درجة،، والجمعة ما بين 26 حتى 41 درجة والسبت بين 26 حتى 39 درجة والاحد بين 26 حتى 38 درجة،والاثنين ما بين 26 حتى 38 درجة.

أخبار تهمك

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل غرفة ملابس الأهلي على مؤجلات الدوري والكأس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»