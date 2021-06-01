تعرف على قرارات مجلس جامعة جنوب الوادي الأخيرة.. صرف مكافأة الامتحانات وترقيات جديدة



ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية التجارة جامعة جنوب الوادي وكلية التجارة ـ جامعة أسوان ـ في مجال الدراسات العليا ـ برامج الماجستير المهني.



كما وافق المجلس على اعتماد كل من اللائحة الداخلية لكلية الزراعة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ولائحة برنامج التكنولوجيا الحيوية والبيولوجية الجزئية ـ لمرحلة البكالوريوس قسم علم الحيوان كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة برنامج مميز بمصروفات ولائحة برنامج الترميم المعماري للمباني الأثرية والتاريخية ذات القيمة لمرحلة الليسانس بقسم ترميم الآثار ـ كلية الآثار بنظام الساعات المعتمدة برنامج مميز بمصروفات، وكذلك اللائحة المالية والإدارية لنفس البرنامج، واللائحة الداخلية لبرنامج الدبلومة المهنية للإرشاد والتوجيه الأسرى، بنظام الساعات المعتمدة ـ بقسم علم الاجتماع، بكلية الآداب واللائحة الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة،ـ بكلية الطب، جامعة جنوب الودي، وكذلك إنشاء اللائحة المالية والإدارية لمركز تعليم الخط العربي ـ وحدة ذات طابع خاص.



كما وافق المجلس على تعيين الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، في وظيفة أستاذ بكلية الطب والدكتور أيمان محمد إلياس طه، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب ومنح كل من الدكتور أيمن جامع سلمان أحمد، والدكتور هالة محمد صخر أحمد سليمان، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.



وعلى التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور محمد عبدالصبور فهمي موسى والدكتور سحر النوبي إبراهيم علي بكلية العلوم والدكتور عبد المؤمن عويس بدري بربري بكلية التربية الرياضية والدكتور رانيا حمادة علي أحمد بكلية الطب البيطري والدكتور إسراء عدنان فنجري أبو جبل بكلية الحقوق، وكل من الدكتور أحمد فاروق متولي سالم، والدكتور باسم عبد العاطي عبدالعال عبد العاطي، بكلية الحاسبات والمعلومات، وكل من الدكتور محمود عبدالحميد محمود أحمد، والدكتور محمد صلاح محمد ربيع، والدكتور ابوالحسن محمد عبدالحميد محمد، بكلية الألسن بالغردقة.



كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (6) طالب ومنح درجة الماجستير لعدد (33) طالب من مختلف كليات الجامعة ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في السنة النهائية دور فبراير 2021 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية ـ بنظام التعليم المفتوح ـ برنامج جامعة جنوب الوادي جميع الفروع شعبتي ( المحاسبة والحاسبات ـ تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات) وعددهم 40 طالب وطالبة من كلية التجارة منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور فبراير 2021 درجة الليسانس في الحقوق شعبة العلوم القانونية ـ بنظام التعليم المفتوح ـ جميع الفروع وعددهم 27 طالب وطالبة من كلية الحقوق.



وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة الامتحانات عن دور مايو 2021 وذلك لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بقنا، والغردقة والتربية العسكرية والاتصال العسكري والمستشفيات الجامعية.