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غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الشيخ عباده بمركز ملوي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ عباده بمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين 2 و3 من يونيو الجاري وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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