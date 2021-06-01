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قرار من النيابة بشأن سقوط طفل من أعلى سطح عقار بالوراق

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة طفل بلغ من العمر 5 سنوات، لقى مصرعه نتيجة سقوطه من اعلى سطح عقار فى منطقة الوراق.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في سقوط طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات من أعلى سطح عقار بالوراق، أنه سقط نتيجة اختلال توازنه.

وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل نتيجة سقوطه من نافذة مسكنه بمنطقة الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، نتيجة سقوطه من اعلى سطح عقار، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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