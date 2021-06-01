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صحة المنيا تحرر 32 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم المرور على 139 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى تنفيذ 13حملة تفتيشية بالاشتراك مع العلاج الحر، تنوعت ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، وأضاف أنه تم تحرير 32 محضر، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير وعدم وجود صيدلى، ووجود مخلفات أدوية، ووجود أدوية مجهولة المصدر)، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الحملات أسفرت عن تحرير 32 محضر لصيدليات مخالفة مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدلية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.

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