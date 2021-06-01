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صحة المنيا تحرر 32 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:25 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم المرور على 139 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى تنفيذ 13حملة تفتيشية بالاشتراك مع العلاج الحر، تنوعت ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، وأضاف أنه تم تحرير 32 محضر، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير وعدم وجود صيدلى، ووجود مخلفات أدوية، ووجود أدوية مجهولة المصدر)، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الحملات أسفرت عن تحرير 32 محضر لصيدليات مخالفة مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدلية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.
شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم المرور على 139 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى تنفيذ 13حملة تفتيشية بالاشتراك مع العلاج الحر، تنوعت ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، وأضاف أنه تم تحرير 32 محضر، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير وعدم وجود صيدلى، ووجود مخلفات أدوية، ووجود أدوية مجهولة المصدر)، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الحملات أسفرت عن تحرير 32 محضر لصيدليات مخالفة مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدلية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.
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