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تعرف على مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:00 م
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
علي ماهر حلمي
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تنطلق منافسات أولمبياد طوكيو 2021 فى شهر أغسطس المقبل بمشاركة منتخب مصر ومشاركة محتملة للنجم المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وجاءت مواعيد منتخب مصر فى البطولة كالتالي:

الجولة الأولي
مصر ضد إسبانيا – 22 يوليو – ملعب سابورو - 9:30 ص بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية
مصر ضد الأرجنتين – 25 يوليو – ملعب سابورو - 9:30 ص بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة
مصر ضد أستراليا – 28 يوليو – ملعب مياجي - 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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