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"أساليب الإرشاد النفسي وأسسه والضوابط الأخلاقية التي تحكمه" تدريب الأئمة والدعاة والواعظات بجامعة الفيوم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، استمرت لليوم الثالث على التوالي فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة والواعظات والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بالفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

حاضرت خلال المحاضرة الأولى الدكتورة شيرين عبد الوهاب، المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب، الحديث حول مفهوم الإرشاد النفسي ودوره في تحقيق الصحة النفسية ومساعدة الفرد في اكتشاف ذاته وتحديد مشكلاته وتنمية قدراته، وهو علاقة إنسانية تقوم على أساس الاحترام المتبادل.


وأوضحت سيادتها أن الإرشاد النفسي يهتم بالأسوياء والأشخاص العاديين والمشكلات الأقل خطورة وعمقا، بينما يهتم العلاج النفسي بالمشكلات الأكثر خطورة ويحتاج وقتا طويلا لعلاج الحالات.

كما تناولت الدكتورة شيرين عبد الوهاب الحديث حول أساليب الإرشاد النفسي وأسسه والضوابط الأخلاقية التي تحكمه، مشددة على أن التغيرات الاجتماعية وضغوطات الحياة من أهم أسباب الحاجة لعملية الإرشاد النفسي.

كما قامت سيادتها بعمل تدريبات بسيطة للحاضرين على كيفية تحقيق السلامة النفسية واستمعت لتساؤلات ونقاشات السادة الحاضرين وقامت بالرد عليها.

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