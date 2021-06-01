رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور سجوارد فان لاف- Dr.sigward van lave، والسيدة فيكتوريا تمب- Dr.Victoria timp، ممثلا الاتحاد الأوروبي والباحثان بمكتب الأبحاث والعلاقات الدولية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور نبيل عوض الله، مدير مشروع توجيه الهجرة من خلال التنمية المستدامة بجامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن زيارة الوفد تهدف لمتابعة التقدم في مشروع توجيه الهجرة والتنمية المستدامة الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تعد جامعة الفيوم أحد الشركاء الفاعلين فيه بجانب جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر وجامعة هليوبوليس، ويهدف لإنشاء مكتب استشاري ومعمل أبحاث لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة الفيوم، وكذلك استحداث دبلوم دراسات عليا في مجال التنمية المستدامة بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.



وأشار الدكتور نبيل عوض الله، أنه قد تمت مناقشة أنشطة المشروع المختلفة ومدى تطابقها مع الجدول الزمني المقرر بحسب الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

