كهل يذبح زوجته في قنا.. والأمن يضبط المتهم والسلاح المستخدم



تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد قيام “محمد. ا”، 69 عامًا، بتخلصه من زوجته وذبحها بآلية حادة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، والعثور على جثة "عطيات.م" 64 عامًا، ربة منزل، غارقة في الدماء.