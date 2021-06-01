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كهل يذبح زوجته في قنا.. والأمن يضبط المتهم والسلاح المستخدم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مسن، قام بذبح زوجته بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد قيام “محمد. ا”، 69 عامًا، بتخلصه من زوجته وذبحها بآلية حادة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، والعثور على جثة "عطيات.م" 64 عامًا، ربة منزل، غارقة في الدماء.

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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