جامعة الفيوم: دورة TOT في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، افتتح الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دورة TOT لإعداد مدربين معتمدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والتي ينظمها مركز الخدمة العامة بحضور الدكتور أحمد سليم، مدير المركز، وذلك اليوم الثلاثاء.



صرح الدكتور محمد أبو الغار، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة الفيوم لمواجهة المشكلات المجتمعية وخاصة مشكلة الأمية حيث قامت الجامعة بالتعاون مع جامعة عين شمس لتدريب عدد ٣٠ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كمدربين معتمدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار من كليات دار العلوم والآثار والآداب وكلية الخدمة الاجتماعية والزراعة والتمريض.



وأشارالدكتور أحمد سليم، إلى أنه قد حاضر بالدورة كلا من الدكتور إسلام محمد السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والدكتورة سمر سعودي حافظ، مدرب بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، مضيفا أن الدورة تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء بمركز الخدمة العامة.

