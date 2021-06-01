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روبي تتصدر تريند "يوتيوب" بأغنيتها الجديدة"قلبي بلاستيك"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدرت النجمة روبي، بأغنيتها الجديدة"قلبي بلاستيك" تريند موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث احتلت المركز الثالث في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على الموقع وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.
 
واقتربت نسب مشاهدات الأغنية من النصف مليون مشاهدة وذلك في أقل من 24 ساعة، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.
 
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"آه منك صنف خائن وبتاع حركات.. كل اللي اتخم منك يعمل لايكات.. ماهو خد حنيتي وحناني ودنيتي.. رحب بصاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي".

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