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وقفة احتجاجية لضحايا زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بوقفة احتجاجية لضحايا زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي.

 

وقد بدأت منذ قليل، جلسة الاستماع إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في مدريد.

 

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن مثول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي أمام المحكمة الثلاثاء يؤكد أن إسبانيا سمحت لهذا الرجل بدخول أراضيها عن علم وبطريقة احتيالية وغامضة.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات في مدريد، إنه لا بد لزعيم البوليساريو أن يواجه اتهامات بحقه في إسبانيا قبل مغادرتها.

 

 وشهدت مدينة سبتة الحدودية، والتي تعد آخر جيب لمدريد في إفريقيا، الأربعاء الماضي، موجة هجرة جماعية، عقب نزوح أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي إلى ضفاف الجيب الساحلي، الرابط بين إسبانيا والمغرب.

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وقفة احتجاجية المغرب البوليساريو

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