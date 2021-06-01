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موعد مباراة الافتتاح في كأس أمم أوروبا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2021، والتى تقام فى 11 مدينة في 11 دولة مختلفة، احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو، وتنطلق المنافسات في 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبا أوروبياً.

وتقام مباراة تركيا ضد إيطاليا فى افتتاح يورو 2021 يوم 11 يونيو القادم فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس، على ملعب أوليمبيكو فى روما.

وكان منتخب البرتغال هو من حقق لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 الاخيرة بعد الفوز على فرنسا فى المباراة النهائية بهدف دون رد.

ويذكر أن جميع المنتخبات تستعد خلال الفترة الحالية بعد انتهاء المواسم الحالية لبطولة يورو 2021.

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