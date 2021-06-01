بعد نجاح "أبو العربي".. هاني رمزي يتجه لنيويورك

أعلن الفنان هاني رمزي عن توجهه لمدينة نيويورك للاستمتاع بأجازته، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "أبو العربي" بعد عرضها خلال الأيام الماضية على أحد المسارح بمدينة نصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر هاني رمزي صورة جديدة له، ظهر فيها وهو بداخل إحدى الطائرات، وعلق عليها قائلاً :"في إتجاهي لـ نيويورك، أجازة من المسرح، أوعدكم نرجع نشتغل أول يوليو إن شاءالله".



وتابع هاني رمزي قائلاً :"السفر بقى صعب قوى بسبب إجراءات الكورونا، بس أهم حاجة الالتزام طبعاً، هتوحشوني".





مسرحية "أبو العربي" من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.