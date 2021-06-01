Advertisements

بعد نجاح "أبو العربي".. هاني رمزي يتجه لنيويورك

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلن الفنان هاني رمزي عن توجهه لمدينة نيويورك للاستمتاع بأجازته، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "أبو العربي" بعد عرضها خلال الأيام الماضية على أحد المسارح بمدينة نصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر هاني رمزي صورة جديدة له، ظهر فيها وهو بداخل إحدى الطائرات، وعلق عليها قائلاً :"في إتجاهي لـ نيويورك، أجازة من المسرح، أوعدكم نرجع نشتغل أول يوليو إن شاءالله".

وتابع هاني رمزي قائلاً :"السفر بقى صعب قوى بسبب إجراءات الكورونا، بس أهم حاجة الالتزام طبعاً، هتوحشوني".


مسرحية "أبو العربي" من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.
بعد نجاح "أبو العربي".. هاني رمزي يتجه لنيويورك
بعد نجاح "أبو العربي".. هاني رمزي يتجه لنيويورك

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 13 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل غرفة ملابس الأهلي على مؤجلات الدوري والكأس

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»