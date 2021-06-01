بمنحة سويسرية تنفيذ وحدتين لمعالجة النفايات الطبية الخطرة بتقنيات عالمية في الدقهلية

إلتقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء وفد السفارة السويسرية والمكتب الإستشاري الدنماركي بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة حرصا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات.



وتم خلال اللقاء إستعراض ومناقشة الإجراءات المطلوب إتخاذها لتنفيذ وحدتين لمعالجة النفايات الطبية الخطرة بتقنيات عالمية صديقة للبيئة بمنحة سويسرية قدرها 9 مليون فرانك بما يعادل 200 مليون جنيه مصري وذلك تنفيذا للإتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسويسرية وتبلغ الطاقة الإستعابية للوحدتين 300 كيلو الساعة بإجمالي 16 طن يوميا.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة ومسئولي المشروع بقطاع الصحة للعمل الجاد بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لتذليل جميع المعوقات لتنفيذ هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف الحفاظ على البيئة والقضاء على الآثار الناتجة عن النفايات الطبية الخطرة.



حضر اللقاء، اللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والدكتورة هند سالم مدير إدارة النفايات الخطرة بوزارة الصحة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتور أحمد مكاوي المدير التنفيذي للمشروع السويسري للنفايات الخطرة، والمهندس عبده محمدين مدير عام البيئة وإدارة المخالفات بديوان عام المحافظة.

